Sortie nationale du timbre Pierre Loti place Colbert Rochefort, 9 juin 2023, Rochefort.

Rochefort,Charente-Maritime

Sortie nationale du timbre Pierre Loti dans le cadre des festivités du centenaire de sa mort. Vente place Colbert..

2023-06-09 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

place Colbert

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



National release of the Pierre Loti stamp to mark the centenary of his death. On sale at Place Colbert.

Emisión nacional del sello Pierre Loti con motivo del centenario de su muerte. A la venta en la Place Colbert.

Nationale Ausgabe der Pierre-Loti-Briefmarke im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Todestag von Pierre Loti. Verkauf am Place Colbert.

