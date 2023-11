MARCHÉ DE NOËL Place Clément Ader, Beamont sur Lèze Beaumont-sur-Lèze, 16 décembre 2023, Beaumont-sur-Lèze.

MARCHÉ DE NOËL Samedi 16 décembre, 10h00 Place Clément Ader, Beamont sur Lèze Entrée libre

Le marché de Noël du RCB animé par Gilbert ANIMATION se déroulera le

samedi 16 décembre

sur la place Clément Ader.

Nombreux exposants et animations toute la journée avec notre chanteuse Isabelle, la chorale les PASTOUS, intervention de certaines associations Beaumontaises.

Présence de Jean-François ARABEYRE et de certains candidats qui ont participé à l’émission L’AMOUR ET DANS LE PRE.

Restauration et buvette sur place avec dégustation d’huitres, vin chaud…

Pour tous renseignements

Céline BERGER 06.46.41.21.32

Place Clément Ader, 31870 BEAUMONT SUR LEZE Beaumont-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

MARCHÉ DE NOËL BEAUMONT SUR LEZE