Conte sur Tapi’ « Méli-Mél’Eau » au musée Denys-Puech place Clémenceau Rodez, 1 décembre 2023, Rodez.

Rodez

Pour les bébés qui aiment la mer, les vagues et l’eau !.

2024-01-05 fin : 2024-01-05 . 2.5 EUR.

place Clémenceau

12000 Aveyron Occitanie



For babies who love the sea, waves and water!

Para los bebés que adoran el mar, las olas y el agua

Für Babys, die das Meer, die Wellen und das Wasser lieben!

