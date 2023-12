Les rendez-vous des patrimoines – Visite guidée « L’architecte palois, Lucien Cottet » Place Clémenceau Pau, 17 février 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17

Lucien Cottet est l’un des architectes incontournables du 19ème siècle dans les Basses-Pyrénées et les Hautes-Pyrénées. Architecte des réseaux de la villégiature et de la commande religieuse, il a durablement marqué de son empreinte la ville. Cette visite permettra d’évoquer la variété de ses créations d’immeubles de rapports en bâtiments conventuels.

Durée : 1h30.

Place Clémenceau Préfecture

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



