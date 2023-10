Village des sciences Place clémenceau Pau, 14 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Au programme du village palois : une quinzaine de stands ludiques autour de l’astronomie, des insectes, des matériaux, en passant par l’agriculture et les défis face au changement climatique.

Une partie de ces stands sera également dédiée au sport, selon la thématique nationale de la 32ème édition de la Fête de la science « Sport et Sciences ».

Quelques uns des participants :

Le laboratoire ITEM (Identité, Territoires, Expressions, Mobilité) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour qui animera un stand consacré à l’histoire du sport à Pau ;

Le laboratoire MEPS (Mouvement, Équilibre,Performance, Santé) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (campus de Tarbes) qui présentera un jeu sur les bienfaits de l’activité physique sur la santé ;

La Section Paloise Escrime..

On the program for the Palois village: some fifteen fun-filled stands on topics ranging from astronomy, insects and materials to agriculture and the challenges of climate change.

Some of these stands will also be dedicated to sport, in keeping with the national theme of the 32nd Fête de la science, « Sport and Science ».

Some of the participants:

The ITEM (Identity, Territories, Expressions, Mobility) laboratory of the Université de Pau et des Pays de l’Adour, with a stand dedicated to the history of sport in Pau;

The MEPS (Mouvement, Équilibre, Performance, Santé) laboratory of the Université de Pau et des Pays de l’Adour (Tarbes campus), which will be presenting a game on the health benefits of physical activity;

Section Paloise Escrime.

En el programa de la aldea de Pau: una quincena de stands lúdicos sobre temas que van desde la astronomía, los insectos y los materiales hasta la agricultura y los retos del cambio climático.

Algunos de estos stands también estarán dedicados al deporte, en consonancia con el tema nacional de la 32ª Fiesta de la Ciencia, « Deporte y Ciencia ».

Algunos de los participantes:

El laboratorio ITEM (Identidad, Territorios, Expresiones, Movilidad) de la Université de Pau et des Pays de l’Adour, que organizará un stand dedicado a la historia del deporte en Pau;

El laboratorio MEPS (Movimiento, Equilibrio, Rendimiento, Salud) de la Université de Pau et des Pays de l’Adour (campus de Tarbes), que presentará un juego sobre los beneficios de la actividad física para la salud;

Sección Paloise Escrime.

Das Programm des Dorfes in Palästina umfasst rund 15 spielerische Stände, die sich mit Astronomie, Insekten, Materialien, Landwirtschaft und den Herausforderungen des Klimawandels beschäftigen.

Ein Teil dieser Stände wird auch dem Sport gewidmet sein, entsprechend dem nationalen Thema der 32.

Einige der Teilnehmer :

Das Labor ITEM (Identité, Territoires, Expressions, Mobilité) der Universität Pau und der Pays de l’Adour, das einen Stand zur Geschichte des Sports in Pau betreuen wird;

Das Labor MEPS (Mouvement, Équilibre,Performance, Santé) der Université de Pau et des Pays de l’Adour (Campus Tarbes), das ein Spiel über die gesundheitlichen Vorteile von körperlicher Aktivität vorstellt;

Die Section Paloise Escrime (Fechtabteilung).

