Festival Peaux à Pau : Batucada géante Place Clémenceau Pau, 1 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Fanfare du conservatoire de Pau Batucada du festival

Fanfare BCP’s

Batucada du festival Peaux à Pau

Funky Style Brass

Vous souffrez de stress, d’anxiété, de déprime passagère ? Faites une cure de cuivre ! Ou plutôt de cuivres ! Grâce à sa formule brevetée aux neuf éléments dérivés du cuivre, et approuvée partout dans le monde depuis 2009, Le Funky Style Brass sera le remède à tous vos états de fatigue et vous rendra sourire et vigueur !

Déambulation rue Maréchal Joffre, Square Aragon, Place Clémenceau.

2023-07-01 fin : 2023-07-01 . EUR.

Place Clémenceau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Fanfare of the conservatory of Pau Batucada of the festival

BCP?s Fanfare

Peaux à Pau Festival Batucada

Funky Style Brass

Do you suffer from stress, anxiety or temporary depression? Take a brass cure! Or rather, brass! Thanks to its patented formula containing nine elements derived from copper, and approved worldwide since 2009, Funky Style Brass will be the remedy for all your states of fatigue, and restore your smile and vigor!

Strolling rue Maréchal Joffre, Square Aragon, Place Clémenceau

Fanfarria del conservatorio de Pau Batucada del festival

Banda de música del BCP

Batucada del festival Peaux à Pau

Funky Style Brass

¿Sufres de estrés, ansiedad o depresión temporal? ¡Hazte una cura de metales! O mejor dicho, ¡de latón! Gracias a su fórmula patentada compuesta por nueve elementos derivados del cobre, y aprobada en todo el mundo desde 2009, Funky Style Brass será el remedio para todos sus estados de cansancio y ¡le devolverá la sonrisa!

Paseando por la rue Maréchal Joffre, Square Aragon, Place Clémenceau

Fanfare des Konservatoriums von Pau Batucada des Festivals

Fanfare BCP?s

Batucada des Festivals Peaux à Pau

Funky Style Brass

Leiden Sie unter Stress, Angstzuständen oder vorübergehender Niedergeschlagenheit? Machen Sie eine Kupferkur! Oder besser gesagt, von Kupfer! Dank seiner patentierten Formel mit neun aus Kupfer gewonnenen Elementen, die seit 2009 weltweit zugelassen ist, ist das Funky Style Brass das Heilmittel für alle Erschöpfungszustände und bringt Sie wieder zum Lächeln und zur Kraft!

Umzug durch die Rue Maréchal Joffre, den Square Aragon und den Place Clémenceau

