Visites guidées de la « petite cité de caractère » place clemenceau Mouchamps Catégories d’Évènement: Mouchamps

Vendée Visites guidées de la « petite cité de caractère » place clemenceau Mouchamps, 16 septembre 2023, Mouchamps. Visites guidées de la « petite cité de caractère » 16 et 17 septembre place clemenceau Gratuit – Sans inscription Découverte de notre « petite cité de caractère » : ses ruelles, ses bâtisses, ses personnages illustres. place clemenceau Place Clemenceau, 85640 Mouchamps 85640 Antrain Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 @mairie de mouchamps Détails Catégories d’Évènement: Mouchamps, Vendée Autres Lieu place clemenceau Adresse Place Clemenceau, 85640 Ville Mouchamps Departement Vendée Lieu Ville place clemenceau Mouchamps latitude longitude 49.961515;4.054053

place clemenceau Mouchamps Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouchamps/