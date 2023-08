Expo de Régis GAIGNET place clemenceau Mouchamps Catégories d’Évènement: Mouchamps

Vendée Expo de Régis GAIGNET place clemenceau Mouchamps, 16 septembre 2023, Mouchamps. Expo de Régis GAIGNET 16 et 17 septembre place clemenceau Entrée libre Exposition de Régis GAIGNET, dessinateur sur cartes. place clemenceau Place Clemenceau, 85640 Mouchamps 85640 Antrain Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Mouchamps, Vendée Autres Lieu place clemenceau Adresse Place Clemenceau, 85640 Ville Mouchamps

