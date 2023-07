Visite commentée de Montoire-sur-le Loir Place Clemenceau Montoire-sur-le-Loir, 28 juillet 2023, Montoire-sur-le-Loir.

Montoire-sur-le-Loir,Loir-et-Cher

C’est en flânant dans les rues de Montoire que vous découvrirez ses monuments..

Samedi 2023-07-28 09:00:00 fin : 2023-07-28 . 3 EUR.

Place Clemenceau

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



It is while strolling in the streets of Montoire that you will discover its monuments.

Paseando por las calles de Montoire descubrirá sus monumentos.

Bei einem Spaziergang durch die Straßen von Montoire können Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt entdecken.

Mise à jour le 2023-02-06 par OT de Vendome – Territoires Vendomois