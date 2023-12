FANFARE « F’POK » Place Clémenceau Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne FANFARE « F’POK » Place Clémenceau Mayenne, 17 décembre 2023, Mayenne. Mayenne Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 14:00:00

Un avant-goût de Noël à Mayenne dans une ambiance joyeus et festive, avec la Fanfare F’Pok.

La F’Pok, composée de 14 musiciens Mayennais, sillonne le macadam du répertoire de la rue avec des morceaux à faire péter les pavés ! .

Place Clémenceau

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

Place Clémenceau Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/