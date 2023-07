Marché féérique Place Clémenceau Masevaux-Niederbruck, 9 décembre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Les cabanons du Marché féérique vous attendent Place Clémenceau.

Les artisans et exposants vous proposeront la vente de divers produits de fabrication artisanale et locale, des idées cadeaux, des douceurs sucrées et salées pour vos fêtes de fin d’année..

2023-12-09 fin : 2023-12-17 20:00:00. EUR.

Place Clémenceau

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



The fairy-tale market booths are waiting for you on Place Clémenceau.

The craftsmen and exhibitors will propose you the sale of various products of artisanal and local manufacture, gift ideas, sweet and salted sweets for your festivals of end of year.

Los puestos del mercado de cuento le esperan en la plaza Clémenceau.

Los artesanos y expositores venderán una gran variedad de productos de fabricación local, ideas para regalar, y golosinas dulces y saladas para las fiestas.

Die Hütten des Märchenmarkts erwarten Sie auf der Place Clémenceau.

Die Handwerker und Aussteller bieten Ihnen den Verkauf verschiedener handgefertigter und lokaler Produkte, Geschenkideen sowie süße und herzhafte Leckereien für Ihre Weihnachtsfeiertage an.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme de Masevaux