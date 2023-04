40ème Rallye du Médoc Place Clémenceau, 9 décembre 2023, Lesparre-Médoc .

40ème Rallye du Médoc

2023-12-09 – 2023-12-10

Cette année encore, l’édition 2022 accueillera l’ensemble des disciplines de rallye : historiquement les modernes et depuis quelques années les véhicules historiques de compétition (VHC) et de régularité sportive (VHRS) ainsi que des énergies alternatives (ENRS).

Vous pourrez admirer les voitures dès samedi au parc fermé place Clemenceau ou au parc d’assistance place des sports (petite restauration et buvette sur les 2 jours tenus par le SAM Omnisports de Lesparre) et dans la ZAC de Belloc pour la vérification administrative et technique.

Départ à 7h30 du Parc fermé

Arrivée dernière voiture prévue à 19h.

Remise des prix au kiosque place Clemenceau.

Les communes traversées sont Civrac, Ordonnac et St-Yzans.

Parcours des spéciales en téléchargement.

Place Clémenceau CALM Lesparre-Médoc

