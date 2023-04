Marché Provençal Place Clémenceau La Motte Catégories d’Évènement: La Motte

Marché Provençal Place Clémenceau, 1 janvier 2023, La Motte. Marché tous les vendredis sur la place du village – Producteurs Locaux..

Place Clémenceau

La Motte 83920 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Market every Friday in the village square – Local producers. Mercado todos los viernes en la plaza del pueblo – Productores locales. Markt jeden Freitag auf dem Dorfplatz – Lokale Produzenten. Mise à jour le 2021-05-12 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon

