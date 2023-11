La Truffe vous invite à son concours de cuisine Place Clèmenceau La Mothe-Saint-Héray, 10 décembre 2023, La Mothe-Saint-Héray.

La Mothe-Saint-Héray,Deux-Sèvres

La Truffe vous invite à son concours de cuisine

Au sein du marché de Noël

Informations et inscription (inscription jusqu’au 26 novembre)

Amicale des cuisiniers des Deux-Sèvres

fresson.patrick@orange.fr

tél : 06 30 97 61 50 / 05 49 51 38 56.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Place Clèmenceau

La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



La Truffe invites you to its cooking competition

At the Christmas Market

Information and registration (until November 26)

Amicale des cuisiniers des Deux-Sèvres

fresson.patrick@orange.fr

tel: 06 30 97 61 50 / 05 49 51 38 56

La Trufa te invita a su concurso de cocina

En el Mercado de Navidad

Información e inscripciones (hasta el 26 de noviembre)

Asociación de cocineros de Deux-Sèvres

fresson.patrick@orange.fr

tel: 06 30 97 61 50 / 05 49 51 38 56

La Truffe lädt Sie zu seinem Kochwettbewerb ein

Innerhalb des Weihnachtsmarktes

Informationen und Anmeldung (Anmeldung bis zum 26. November)

Amicale des cuisiniers des Deux-Sèvres (Freundeskreis der Köche des Departements Deux-Sèvres)

fresson.patrick@orange.fr

tel: 06 30 97 61 50 / 05 49 51 38 56

Mise à jour le 2023-11-04 par OT Pays Mellois