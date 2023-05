Marivers (et ses 2 premières parties) sont dans la place ! Place Clémenceau La Mothe-Saint-Héray Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Marivers (et ses 2 premières parties) sont dans la place ! Mercredi 21 juin, 18h30 Place Clémenceau 18h30 : Atelier Chanson française de l'EMPM

19h30 : L’Héray majeur, groupe smooth jazz et trip hop de l’AMO

21h : Marivers. soul, blues Place Clémenceau Place Clémenceau 79800 LA MOTHE SAINT-HERAY La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0658274690 http://www.la-mothe-saint-heray.fr/index.php/menu/agenda/evenement/1201-fete-de-la-musique https://www.facebook.com/profile.php?id=100072302600162 [{« link »: « https://www.empm.org/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100072302600162 »}, {« link »: « https://marivers.webnode.fr/ »}] organisation : Atelier musical de l’Orangerie. 2e édition suite à la belle réussite de 2022 ! Des groupes amateurs super motivés qui partagent leur plaisir avec le public. Food trucks, bar : une soirée bien sympathique en perspective ! Parkings. Gare à 3 Km Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

