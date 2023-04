Découvrez l’Europe près de chez vous ! place Clémenceau, 64000 PAU Pau Catégories d’évènement: Pau

Découvrez l’Europe près de chez vous ! place Clémenceau, 64000 PAU, 6 mai 2023, Pau. Découvrez l’Europe près de chez vous ! 6 et 7 mai place Clémenceau, 64000 PAU 0 Inscrivez-vous et gagnez un week-end insolite pour 2 personnes !

L’Europe est-elle éloignée de ses citoyens et citoyennes ?

Elle est seulement présente dans des villes emblématiques comme Bruxelles ou Strasbourg ?

Et si l’on vous disait que l’Europe est aussi présente à Pau et ses alentours ? À l’occasion de la Fête de l’Europe, Pistes Solidaires – Europe Direct Pau Pays de l’Adour, en collaboration avec la Ville de Pau et l’association Pau à vélo, vous propose deux balades, l’une à pied et l’autre à vélo, pour découvrir l’Europe au quotidien ! Du boulevard des Pyrénées, au Fébus, en passant par le quartier de Saragosse jusqu’à la véloroute V81 du Piémont Pyrénéen, que ce soit à pied ou à vélo, inscrivez-vous à l’une de nos balades et remportez la possibilité de gagner un week-end insolite pour deux personnes dans un gîte de Nouvelle Aquitaine.

Le lot nous est gentiment mis à disposition par la Région Nouvelle Aquitaine. PAU, VILLE EUROPÉENNE (balade à pied, 5 km, centre ville de Pau)

Samedi 6 mai 2023

14h30 – 1 heure

16h00 – 1 heure

Point de départ : Place Clemenceau (village européen) L’EUROPE, ÇA ROULE ! (balade à vélo, 14 km, tous les niveaux)

Dimanche 7 mai 2023

14h (compter au moins jusqu’à 16h30)

Point de départ : Villa Ridgway INSCRIVEZ-VOUS !

Pour plus d'informations, contactez-nous à europedirectppa@pistes-solidaires.fr ! On a hâte de vous retrouver !

