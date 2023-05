Les Sœurs Normandie ou l’incontournable réunification Place Claude Debussy, 4 août 2023, Ifs.

Ifs,Calvados

Deux commères natives de Normandie, l’une de l’Eure et l’autre du Calvados, querelleuses mais inséparables, se rendent à l’arrivée d’étape du Tour de France, à la frontière entre la Basse et la Haute Normandie. Passionnées de sport mais sédentaires incurables, elles font de leur attachement à leur région natale une compétition impitoyable. Elles chantent, elles dansent, elles mangent, elles boivent et se disputent au son d’un accordéon bienveillant. Jamais vainqueurs, jamais vaincues, c’est seulement au détriment du public qu’elles arriveront à s’entendre..

2023-08-04 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-04 . .

Place Claude Debussy Place Debussy

Ifs 14123 Calvados Normandie



Two native Normandy ladies, one from the Eure and the other from the Calvados, quarrelsome but inseparable, go to the finish line of a stage of the Tour de France, on the border between Lower and Upper Normandy. Passionate about sports but incurably sedentary, they turn their attachment to their native region into a ruthless competition. They sing, they dance, they eat, they drink and they fight to the sound of a benevolent accordion. Never victorious, never defeated, it is only at the expense of the public that they will manage to get along.

Dos normandas, una del Eure y otra del Calvados, pendencieras pero inseparables, acuden a la meta de una etapa del Tour de Francia, en la frontera entre Baja y Alta Normandía. Apasionados del deporte pero incurablemente sedentarios, convierten su apego a su región natal en una competición despiadada. Cantan, bailan, comen, beben y luchan al son de un benévolo acordeón. Nunca victoriosos, nunca derrotados, sólo se llevan bien a costa del público.

Zwei aus der Normandie stammende, streitsüchtige, aber unzertrennliche Tratschtanten aus Eure und Calvados besuchen die Etappenankunft der Tour de France an der Grenze zwischen der Basse und der Haute Normandie. Sie sind sportbegeistert, aber unheilbar sesshaft und machen aus ihrer Verbundenheit mit ihrer Heimatregion einen gnadenlosen Wettkampf. Sie singen, sie tanzen, sie essen, sie trinken und sie streiten zum Klang eines wohlwollenden Akkordeons. Sie sind nie Siegerinnen, nie Besiegte, und nur auf Kosten des Publikums können sie sich einigen.

