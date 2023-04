Marché hebdomadaire de Pont-Evêque Place Claude Barbier Pont-Évêque Catégories d’Évènement: Isère

Marché hebdomadaire de Pont-Evêque Place Claude Barbier, 1 janvier 2023, Pont-Évêque. Fruits et légumes, poissonnerie, viande, charcuterie, volaille, fromages, produits du terroir, miel, fleurs et habillement remplissent les étales du marché..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Claude Barbier

Pont-Évêque 38780 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Fruit and vegetables, fish, meat, cold cuts, poultry, cheese, local produce, honey, flowers and clothing fill the market stalls. Frutas y verduras, pescado, carne, charcutería, aves, queso, productos locales, miel, flores y ropa llenan los puestos del mercado. Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch, Wurst, Geflügel, Käse, regionale Produkte, Honig, Blumen und Kleidung füllen die Stände des Marktes.

