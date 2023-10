CONTE DE NOËL – CASSE-NOISETTE ET LE ROI DES SOURIS Place Claude Arnoult Thionville, 20 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Prenez place sous la pagode et laissez vous conter l’histoire de Casse-Noisette et le Roi des souris avec la participation du Conservatoire de musique de Thionville et du NEST.. Tout public

Mercredi 2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 . 0 EUR.

Place Claude Arnoult

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Take a seat under the pagoda and let the story of The Nutcracker and the Mouse King be told, with the participation of the Conservatoire de Musique de Thionville and NEST.

Tome asiento bajo la pagoda y deje que le cuenten la historia de El Cascanueces y el Rey de los Ratones con la participación del Conservatorio de Música de Thionville y NEST.

Nehmen Sie Platz unter der Pagode und lassen Sie sich die Geschichte von Nussknacker und Mausekönig erzählen, unter Mitwirkung des Musikkonservatoriums von Thionville und des NEST.

Mise à jour le 2023-10-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME