THIONVILLE FÊTE NOËL – ANIMATIONS MUSICALES Place Claude Arnoult Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville THIONVILLE FÊTE NOËL – ANIMATIONS MUSICALES Place Claude Arnoult Thionville, 25 novembre 2023, Thionville. Thionville,Moselle Profitez des animations musicales sous la pagode du marché de Noël.. Tout public

Samedi 2023-11-25 18:00:00 fin : 2023-11-25 20:00:00. 0 EUR.

Place Claude Arnoult

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Enjoy musical entertainment under the Christmas market pagoda. Disfrute de la animación musical bajo la pagoda del mercado navideño. Genießen Sie die musikalischen Darbietungen unter der Pagode des Weihnachtsmarktes. Mise à jour le 2023-10-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Place Claude Arnoult Adresse Place Claude Arnoult Ville Thionville Departement Moselle Lieu Ville Place Claude Arnoult Thionville latitude longitude 49.358984;6.1671159

Place Claude Arnoult Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/