MARCHÉ DE LA TRUFFE Place Claude Arnould Thionville, 14 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Avis à tous les gourmands, le Marché de la Truffe revient cette année !

Au menu de cette journée : vente et dégustations de truffes fraîches et de produits concoctés à base de truffe. Mais surtout, le partage de la passion des producteurs. Au passage, le public pourra bénéficier de quelques conseils sur la conservation et la cuisine du précieux champignon.

Organisé par Pays Thionvillois Tourisme et l’APECET en partenariat avec l’Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe de Lorraine et la Ville de Thionville.. Tout public

Samedi 2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 14:00:00. .

Place Claude Arnould

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Notice to all gourmets, the Truffle Market is back this year!

On the menu of this day: sale and tasting of fresh truffles and products made with truffles. But above all, the sharing of the passion of the producers. In passing, the public will be able to benefit from some advice on the conservation and cooking of the precious mushroom.

Organized by Pays Thionvillois Tourisme and APECET in partnership with the Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe de Lorraine and the City of Thionville.

El Mercado de la Trufa vuelve un año más

El menú del día: venta y degustación de trufas frescas y productos a base de trufa. Sobre todo, se trata de compartir la pasión de los productores. El público también podrá recoger algunos consejos sobre la conservación y la cocina del preciado hongo.

Organizado por Pays Thionvillois Tourisme y la APECET, en colaboración con la Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe de Lorraine y la ciudad de Thionville.

Hinweis an alle Feinschmecker: Der Trüffelmarkt findet dieses Jahr wieder statt!

Auf dem Menü dieses Tages stehen der Verkauf und die Verkostung von frischen Trüffeln und Produkten, die mit Trüffeln zubereitet werden. Vor allem aber wird die Leidenschaft der Erzeuger geteilt. Nebenbei kann das Publikum einige Tipps zur Aufbewahrung und Zubereitung des wertvollen Pilzes erhalten.

Organisiert von Pays Thionvillois Tourisme und APECET in Partnerschaft mit der Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe de Lorraine und der Stadt Thionville.

Mise à jour le 2023-09-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME