Marché de Saorge Place Ciapagne, 1 janvier 2023, Saorge.

Le marché de Saorge est un incontournable de la vie du village. Très variable selon les saisons avec un seul stand parfois en hiver jusqu’à 6 stands, c’est l’occasion d’acheter en circuit court, bio et local : pain, légumes, oeufs, délicieuse « picore »….

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place Ciapagne

Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Saorge market is an essential part of village life. Very variable according to the seasons with only one stall sometimes in winter up to 6 stalls, it is the occasion to buy in short, organic and local circuit: bread, vegetables, eggs, delicious « picore »…

El mercado de Saorge es una cita obligada en la vida del pueblo. Varía mucho según la temporada, con un solo puesto a veces en invierno hasta 6 puestos. Es una oportunidad para comprar pan local y ecológico, verduras, huevos, delicioso « picore »…

Der Markt in Saorge ist ein Muss für das Dorfleben. Er ist je nach Jahreszeit sehr unterschiedlich, mit einem einzigen Stand manchmal im Winter bis zu 6 Ständen, und bietet die Gelegenheit, in kurzen Kreisläufen, biologisch und lokal einzukaufen: Brot, Gemüse, Eier, köstliche « Picore »…

Mise à jour le 2021-02-17 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles