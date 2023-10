MONUMENTS À LA CARTE L’ARBRE BLANC Place Christophe Colomb Montpellier, 4 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Accédez à la plus haute terrasse de cette folie urbaine signée Fujimoto et profitez d’une vue à 360 degrés sur la ville, la mer, la montagne..

2024-01-04 17:15:00 fin : 2024-01-04 18:00:00. EUR.

Place Christophe Colomb

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Access the highest terrace of this Fujimoto-designed urban extravaganza and enjoy 360-degree views of the city, sea and mountains.

Acceda a la terraza más alta de esta locura urbana diseñada por Fujimoto y disfrute de una vista de 360 grados de la ciudad, el mar y las montañas.

Begeben Sie sich auf die höchste Terrasse dieses von Fujimoto entworfenen urbanen Wahnsinns und genießen Sie einen 360-Grad-Blick auf die Stadt, das Meer und die Berge.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT MONTPELLIER