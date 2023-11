MARCHÉ DE NOËL DE REMIREMONT Place Christian Poncelet Remiremont, 1 décembre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

A partir du 1er décembre 2023, Remiremont revêt ses habits de lumière et accueille les chalets de commerçants, artisans et associations locales qui proposeront merveilles créatives et gourmandises sur la Place Christian Poncelet.

Du lundi au vendredi : 16h-20h

Du samedi au dimanche : 10h-20h

Sauf le 24 décembre ouverture : 10h-16h. Tout public

Samedi 2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-23 20:00:00. 0 EUR.

Place Christian Poncelet

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



From December 1, 2023, Remiremont will be decked out in lights, welcoming chalets of local traders, craftsmen and associations to offer creative wonders and delicacies on the Place Christian Poncelet.

Monday to Friday: 4pm-8pm

Saturday to Sunday: 10am-8pm

Except December 24 opening hours: 10am-4pm

A partir del 1 de diciembre de 2023, Remiremont se engalanará de luces para acoger los chalés de los comerciantes, artesanos y asociaciones locales que venderán maravillas creativas y manjares en la plaza Christian Poncelet.

De lunes a viernes: de 16:00 a 20:00

De sábado a domingo: de 10.00 a 20.00 h

Excepto el 24 de diciembre: de 10.00 a 16.00 h

Ab dem 1. Dezember 2023 legt Remiremont sein Lichterkleid an und empfängt die Chalets der lokalen Händler, Handwerker und Vereine, die auf dem Place Christian Poncelet kreative Wunder und Leckereien anbieten werden.

Von Montag bis Freitag: 16-20 Uhr

Von Samstag bis Sonntag: 10h-20h

Außer am 24. Dezember Öffnung: 10h-16h

Mise à jour le 2023-11-27 par OT REMIREMONT