FAITES DU VÉLO ! Place Christian Poncelet Remiremont, 23 septembre 2023, Remiremont.

Afin de promouvoir la pratique du vélo au quotidien et d’inciter les habitants à se remettre en selle, l’association Mobilités Actives Vosges organise samedi 23 septembre à Remiremont sa première « Faîtes du vélo ! ». Organisée en partenariat avec une dizaine d’associations, cette manifestation familiale proposera des animations ludiques, des ateliers pratiques et divers stands d’information au cœur du quartier abbatial de 14h à 17h30.

Bonne pour la santé, votre pouvoir d’achat et le climat, la pratique du vélo au quotidien est peut-être la solution gagnante de vos futurs déplacements ! Pour vous accompagner dans ce changement d’habitude, des professionnels seront présents pour vous conseiller, répondre à vos questions et, si vous le souhaitez, vous proposer des séances gratuites de remise en selle…

Programme détaillé : batucada, vélos de cirque, parcours d’agilité, course de draisienne, atelier de réparation de vélos, vente de vélos d’occasion, essai de vélos adaptés, jeux en bois, animation vélo-mixeur (smoocyclette), stand « Vélo & santé », stand « Sécurité routière », stand « Mobilités Actives », stand « Vosges Secrètes »

Organisateur : Mobilités Actives Vosges

Structures présentes le jour J :

Associations partenaires : Vélo et Mobilités Actives Grand Est, Ballast, L’Abri, Espoir Cycliste Stéphanois, APS Vosges, Eco-Manifestation Vosges

Partenaires institutionnels : Préfecture des Vosges (DDT), Communautés de Communes de la Portes des Vosges Méridionales, EVODIA

Prestataires : Ergo’Vélo, Cyclo Circus, Oléocada (centre social Léo Lagrange), Vivr’en Jeux

Plus d’informations : http://faites-du-velo.fr/

Contact : contact@asso-mav.fr – 06-67-21-15-92. Tout public

Samedi 2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-23 17:30:00. 0 EUR.

Place Christian Poncelet Quartier abbatial

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



To promote everyday cycling and encourage local residents to get back in the saddle, the Mobilités Actives Vosges association is organizing its first « Faîtes du vélo! » event in Remiremont on Saturday September 23. Organized in partnership with a dozen associations, this family-friendly event will feature fun activities, practical workshops and various information stands in the heart of the abbey district from 2pm to 5:30pm.

Good for your health, your purchasing power and the climate, cycling on a daily basis could be the winning solution for your future travels! To help you change your habits, professionals will be on hand to advise you, answer your questions and, if you wish, offer you free sessions to get back in the saddle…

Detailed program: batucada, circus bikes, agility course, draisienne race, bike repair workshop, sale of second-hand bikes, trial of adapted bikes, wooden games, bike-mixer animation (smoocyclette), « Vélo & santé » stand, « Sécurité routière » stand, « Mobilités Actives » stand, « Vosges Secrètes » stand

Organizers: Mobilités Actives Vosges

Structures present on the day :

Partner associations: Vélo et Mobilités Actives Grand Est, Ballast, L’Abri, Espoir Cycliste Stéphanois, APS Vosges, Eco-Manifestation Vosges

Institutional partners: Préfecture des Vosges (DDT), Communautés de Communes de la Portes des Vosges Méridionales, EVODIA

Service providers: Ergo’Vélo, Cyclo Circus, Oléocada (Léo Lagrange social center), Vivr’en Jeux

Further information: http://faites-du-velo.fr/

Contact: contact@asso-mav.fr – 06-67-21-15-92

Para promover el uso de la bicicleta en la vida cotidiana y animar a la población local a volver a subirse al sillín, la asociación Mobilités Actives Vosges organiza el sábado 23 de septiembre en Remiremont su primera manifestación « ¡Faîtes du vélo! Organizado en colaboración con una decena de asociaciones, este evento familiar contará con actividades lúdicas, talleres prácticos y diversos stands informativos en el corazón del barrio abacial, de 14:00 a 17:30 horas.

Beneficioso para la salud, el poder adquisitivo y el clima, el uso diario de la bicicleta puede ser la solución ganadora para sus desplazamientos futuros Para ayudarle a cambiar de hábitos, habrá profesionales a su disposición para aconsejarle, responder a sus preguntas y, si lo desea, ofrecerle sesiones gratuitas para volver a subirse al sillín…

Programa detallado: batucada, bicicletas de circo, recorrido de agilidad, carrera de draisienne, taller de reparación de bicicletas, venta de bicicletas de segunda mano, prueba de bicicletas adaptadas, juegos de madera, batidora (smoocyclette), stand « Vélo & santé », stand « Sécurité routière », stand « Mobilités Actives », stand « Vosges Secrètes »

Organizador: Mobilités Actives Vosges

Estructuras presentes en la jornada :

Asociaciones colaboradoras: Vélo et Mobilités Actives Grand Est, Ballast, L’Abri, Espoir Cycliste Stéphanois, APS Vosges, Eco-Manifestation Vosges

Socios institucionales: Préfecture des Vosges (DDT), Communautés de Communes de la Portes des Vosges Méridionales, EVODIA

Proveedores de servicios: Ergo’Vélo, Cyclo Circus, Oléocada (centro social Léo Lagrange), Vivr’en Jeux

Más información: http://faites-du-velo.fr/

Contacto: contact@asso-mav.fr – 06-67-21-15-92

Um das Radfahren im Alltag zu fördern und die Einwohner zu ermutigen, sich wieder auf den Sattel zu schwingen, organisiert der Verein Mobilités Actives Vosges am Samstag, den 23. September in Remiremont seine erste « Faîtes du vélo! ». Diese Familienveranstaltung, die in Partnerschaft mit einem Dutzend Vereinen organisiert wird, bietet von 14 bis 17.30 Uhr im Herzen des Abteiviertels spielerische Animationen, praktische Workshops und verschiedene Informationsstände.

Radfahren im Alltag ist gut für Ihre Gesundheit, Ihre Kaufkraft und das Klima und könnte die beste Lösung für Ihre zukünftigen Reisen sein Um Sie bei dieser Umstellung zu unterstützen, werden Fachleute anwesend sein, um Sie zu beraten, Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen, wenn Sie möchten, kostenlose Übungen anzubieten, um wieder in den Sattel zu kommen…

Detailliertes Programm: Batucada, Zirkusräder, Geschicklichkeitsparcours, Draisinenrennen, Fahrradreparaturwerkstatt, Verkauf von gebrauchten Fahrrädern, Test von angepassten Fahrrädern, Holzspiele, Animation Fahrrad-Mixer (Smoocyclette), Stand « Vélo & santé », Stand « Sécurité routière », Stand « Mobilités Actives », Stand « Vosges Secrètes » (Geheime Vogesen)

Veranstalter: Mobilités Actives Vosges

Am Tag X anwesende Strukturen :

Partnerverbände: Vélo et Mobilités Actives Grand Est, Ballast, L’Abri, Espoir Cycliste Stéphanois, APS Vosges, Eco-Manifestation Vosges

Institutionelle Partner: Préfecture des Vosges (DDT), Communautés de Communes de la Portes des Vosges Méridionales, EVODIA

Dienstleister: Ergo’Vélo, Cyclo Circus, Oléocada (Sozialzentrum Léo Lagrange), Vivr’en Jeux

Weitere Informationen: http://faites-du-velo.fr/

Kontakt: contact@asso-mav.fr – 06-67-21-15-92

