MARCHÉ DE NOËL Place Christian de Grandmaison Nozay, 8 décembre 2023, Nozay.

Nozay,Loire-Atlantique

Vita’Ville, en collaboration avec la commune de Nozay, organise son traditionnel marché de Noël.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 18:30:00. .

Place Christian de Grandmaison

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Vita?Ville, in collaboration with the commune of Nozay, organizes its traditional Christmas market

Vita?Ville, en colaboración con el municipio de Nozay, organiza su tradicional mercado navideño

Vita?Ville organisiert in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nozay ihren traditionellen Weihnachtsmarkt

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire