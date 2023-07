Le feu d’artifice à Bouliac ! Place Chevelaure Bouliac Catégories d’Évènement: Bouliac

Gironde Le feu d’artifice à Bouliac ! Place Chevelaure Bouliac, 13 juillet 2023, Bouliac. Le feu d’artifice à Bouliac ! Jeudi 13 juillet, 20h00 Place Chevelaure Gratuit. Bouliac vous prépare un spectacle concert haut en couleurs avec “Mon truck en plumes”, un camion qui renferme une bande de drag queens et chanteuses disco déjantées.

Après le spectacle, des lampions seront distribués et le feu d’artifice aura lieu à 22 h 30. La soirée se terminera avec un DJ set. Infos pratiques Tir du feu d’artifice : 22h30

