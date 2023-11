MARCHÉ DE NOËL Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze, 3 décembre 2023, Cirey-sur-Vezouze.

Cirey-sur-Vezouze,Meurthe-et-Moselle

Le Comité des Fêtes, en partenariat avec la mairie, organise son marché de Noël le dimanche 3 décembre 2023 à la salle des fêtes. Retrouvez de nombreux exposants et artisans locaux. Une buvette et du vin chaud vous attendent sur la place ainsi qu’une choucroute le midi. Au programme:

14h chants de Noël par la chorale d’enfants ; 15h concours de pull moche de Noël ; 17h feu d’artifice sur la place ; 17h30 venue de Saint Nicolas et distribution de friandises, manège pour enfants…

Entrée libre.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

Place Chevandier Salle des fêtes

Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Comité des Fêtes, in partnership with the Mairie, is organizing its Christmas market on Sunday December 3, 2023 at the Salle des Fêtes. You’ll find numerous exhibitors and local craftsmen. A refreshment bar and mulled wine await you on the square, as well as sauerkraut for lunch. On the program:

2 p.m. Christmas carols by the children’s choir; 3 p.m. ugly Christmas sweater contest; 5 p.m. fireworks on the square; 5:30 p.m. arrival of Saint Nicolas and distribution of sweets, children’s merry-go-round…

Free admission.

El Comité des Fêtes, en colaboración con la Mairie, celebra su mercado navideño el domingo 3 de diciembre de 2023 en la Salle des Fêtes. Encontrará numerosos expositores y artesanos locales. En la plaza habrá un bar con refrescos y vino caliente, así como chucrut para el almuerzo. Programa

a las 14:00 h, villancicos a cargo del coro infantil; a las 15:00 h, concurso de feos jerseys de Navidad; a las 17:00 h, fuegos artificiales en la plaza; a las 17:30 h, llegada de San Nicolás y reparto de caramelos, tiovivo infantil…

Entrada gratuita.

Das Festkomitee organisiert in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung am Sonntag, den 3. Dezember 2023, seinen Weihnachtsmarkt in der Festhalle. Freuen Sie sich auf zahlreiche Aussteller und lokale Kunsthandwerker. Auf dem Platz erwarten Sie Getränke und Glühwein sowie Sauerkraut am Mittag. Auf dem Programm stehen:

14 Uhr Weihnachtslieder des Kinderchors; 15 Uhr Wettbewerb um den hässlichsten Weihnachtspullover; 17 Uhr Feuerwerk auf dem Platz; 17.30 Uhr Ankunft des Heiligen Nikolaus und Verteilung von Süßigkeiten, Kinderkarussell…

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS