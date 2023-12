Festival Les Vieilles Pédales Place Châtelet Chartres, 10 mai 2024, Chartres.

Le « Festival des Vieilles pédales » est un festival du vélo rétro organisé dans une ambiance vintage et festive. Tous à vos biclous ! Le principe ? Réunir les passionnés de vieilles bicyclettes, les mordus du vintage et les amateurs de découverte du patrimoine local et des produits du terroir..

Pour ce festival vous apprécierez l’ambiance baignée de musique délicieusement rétro.

Place donc aux vélocipèdes, bicyclettes et autres biclounes. Les participants sont invités à chevaucher leurs vélos dits « de collection », datant d’avant 1987 : de la draisienne aux premiers VTT, en passant par le grand-bi, le tandem ou encore le BMX.

Au programme : des balades dans l’agglo au guidon de vieux vélos, la mise à l’honneur du patrimoine et des produits locaux, et de la bonne humeur, en compagnie de pin-up sixties en robe à pois, d’élégants moustachus à bretelles et chaussettes remontées ou de coureurs cyclistes des années 70. Le village du festiva proposera des expositions de cycles, une brocante de vieux vélos et de pièces détachées, des vêtements rétros, des accessoires, des ateliers…

