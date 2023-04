Marché du dimanche Place Chateau Tranquin Allemond Catégories d’Évènement: Allemond

Marché du dimanche Place Chateau Tranquin, 1 janvier 2023, Allemond. Un traiteur « Tomate&Basilic », la chèvrerie du Rivier et un maraicher sont présents toute l’année..

Place Chateau Tranquin route des Fonderies royales

Allemond 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



A « Tomate&Basilic » deli, The Le Rivier goat farm and a fruit & vegetable producer attend the market year round. Una empresa de catering « Tomate&Basilic », la « Chèvrerie du Rivier » y un hortelano están presentes todo el año. Ein Feinkostladen « Tomate&Basilikum », die Ziegenfarm « Chèvrerie du Rivier » und ein Gemüsebauer sind das ganze Jahr über anwesend. Mise à jour le 2020-06-23 par Oisans Tourisme

