Chasse aux œufs de Pâques Place Charost, 8 avril 2023, Versailles. Chasse aux œufs de Pâques 8 – 15 avril Place Charost Entrée libre A l’occasion des fêtes de Pâques, une chasse aux oeufs est organisée par vos commerçants du carré montbauron (rue Georges Clémenceau, place Charost, rue Montbauron) 8 au 15 Avril 2023 !

10 bons d’ achat de 50€ sont à gagner !

