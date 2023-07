Conférence sur les restaurations de la fresque de Saint-Brice Place Charles VII Loches, 17 septembre 2023, Loches.

Autrefois située dans la crypte de la collégiale, elle avait été déposée au début des années 1980. Elle était jusqu’alors exposée dans la collégiale. Mathilde Buron étudiante en 5e année à l’Institut National du Patrimoine présentera les résultats de ses recherches historiques et de sa restauration..

Formerly located in the crypt of the collegiate church, it was removed in the early 1980s. Until then, it had been on display in the collegiate church. Mathilde Buron, a 5th-year student at the Institut National du Patrimoine, will present the results of her historical research and restoration work.

Antiguamente se encontraba en la cripta de la colegiata, pero fue retirada a principios de los años ochenta. Hasta entonces, había estado expuesta en la colegiata. Mathilde Buron, estudiante de 5º curso en el Instituto Nacional del Patrimonio, presentará los resultados de su investigación histórica y de su trabajo de restauración.

Sie befand sich früher in der Krypta der Stiftskirche und wurde in den frühen 1980er Jahren entfernt. Bis dahin war sie in der Stiftskirche ausgestellt. Mathilde Buron, Studentin im fünften Jahr am Institut National du Patrimoine, wird die Ergebnisse ihrer historischen Forschungen und ihrer Restaurierung vorstellen.

