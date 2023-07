Visite libre de la Collégiale Saint-Ours Place Charles VII Loches, 16 septembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Venez découvrir les éléments exceptionnels de cet édifice : son portail sculpté polychrome, ses deux coupoles pyramidales couvrant la nef et le tombeau d’Agnès Sorel, œuvre majeure du XVe siècle. 9h-19h..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 19:00:00. EUR.

Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and discover the exceptional features of this building: its polychrome sculpted portal, its two pyramidal domes covering the nave and the tomb of Agnès Sorel, a major 15th-century work. 9am-7pm.

Venga a descubrir las excepcionales características de este edificio: su portal esculpido policromado, sus dos cúpulas piramidales que cubren la nave y la tumba de Agnès Sorel, obra mayor del siglo XV. De 9:00 a 19:00 h.

Entdecken Sie die außergewöhnlichen Elemente dieses Gebäudes: das polychrom geschnitzte Portal, die beiden pyramidenförmigen Kuppeln, die das Kirchenschiff bedecken, und das Grabmal von Agnes Sorel, ein Hauptwerk aus dem 15. Jahrhundert. 9-19 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire