Stages de vannerie Place Charles Vauvrecy Maltot, 11 novembre 2023, Maltot.

Maltot,Calvados

Stages de vannerie : centre d’animation 14930 MALTOT. Calendrier des stages 2023-2024. Vannerie fine, sauvage et osier. Nichoir, décoration de Noël, nature & découverte, tontine, corbeille..

Samedi 2023-11-11 fin : 2023-11-12 . .

Place Charles Vauvrecy

Maltot 14930 Calvados Normandie



Basketry workshops: center d’animation 14930 MALTOT. Calendar of courses 2023-2024. Fine, wild and wickerwork. Nesting box, Christmas decoration, nature & discovery, tontine, basket.

Cursos de cestería : centre d’animation 14930 MALTOT. Calendario de los cursos 2023-2024. Cestería fina, silvestre y de mimbre. Caja nido, decoración navideña, naturaleza y descubrimiento, tontine, cesta.

Korbflechtpraktika: Centre d’animation 14930 MALTOT. Kalender der Praktika 2023-2024. Feine, wilde Korbwaren und Weidengeflecht. Nistkasten, Weihnachtsdekoration, Natur & Entdeckung, Tontine, Korb.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité