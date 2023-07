[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Villemur-sur-Tarn] FILIBUSTERS & À BOUT DE SOUFFLE Place Charles Ourgaut Villemur-sur-Tarn, 4 août 2023, Villemur-sur-Tarn.

[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Villemur-sur-Tarn] FILIBUSTERS & À BOUT DE SOUFFLE Vendredi 4 août, 09h30, 15h00, 16h00, 19h30, 21h00 Place Charles Ourgaut SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE DES 19h

☼ Concert à 19h30

Surf Music & News Orleans Fanfare

Ces musiciens funk’n’roll, en bons pirates, sabotent les règles classiques de la formation de cuivres et nous mènent dans les eaux troubles du funk et du rock à fond de cale.

Attention, la tempête arrive !

Un répertoire festif, une énergie redoutable et une grande faculté d’adaptation, voici les ingrédients des Filibusters.

► Distribution : Paul Antoine Roubet : sax alto / Vincent Desplantez : sax ténor / David Mimey : sax baryton / Zachary Labaysse : sousaphone / Loris Pertoldi : grosse caisse / Ugo Guari : caisse claire

https://www.youtube.com/watch?v=CA8ZvH7D7EQ

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

—

☼ Spectacle à 21h

Allons ! Liberté, Que tout mortel te rende hommage

Spectacle lyrique pour 50 artistes qui célèbrent la Liberté, l’égalité et la fraternité

Un hommage vibrant et fougueux à la Liberté, où musique et théâtre fusionnent pour célébrer les aspirations universelles du peuple français au Siècle des Lumières…

Trois musiciens, deux chanteurs solistes, cinquante choristes et une comédienne entraînent le public dans un fondu-enchaîné de textes et de musiques qui célèbrent la liberté, l’égalité et la fraternité.

►Distribution Stéphane Delincak : directeur musical / Patrick Abejean : metteur en scène / Ondine Nimal : comédienne / Bruno Vincent : baryton solo / Angel Villart : accordéon / Stanislas Netter : clarinettes / Cécile Piovan : soprano solo / Florent Tisseyre : percussions / Choeur À bout de souffle (41 chanteurs)

https://www.youtube.com/watch?v=LFb9laRvyCU&feature=youtu.be

ACTION DE MÉDIATION ASSOCIÉE AU SPECTACLE : » Apprivoiser les émotions : du ressenti à l’expression physique et orale «

Du 1er au 4 aout, l’Espace Jeune et la Résidence autonomie Les Magnolias pourront expérimenter ensemble des jeux vocaux, rythmiques, corporels et sensoriels. À partir d’improvisations, ces participants seront invités à identifier les émotions, sublimer, poétiser ces états pour arriver à verbaliser et chanter !

Ils feront équipe pour interpréter des courts extraits de textes des philosophes des Lumières ou de textes fondateurs. Cette semaine d’ateliers intergénérationnels basés sur l’écoute et le collectif mettra donc en perspective la devise et les valeurs de la République.

Pour finir, ils pourront s’immiscer dans les coulisses pour assister à la répétition générale, l’échauffement vocal du chœur et participer à la représentation du spectacle Allons! liberté, que tout mortel te rende hommage qui ouvrira le festival 31 Notes d’été.

Action financée par la DRAC Occitanie, menée par Stéphane Delincak et Patrick Abejean, d’A bout de souffle, portée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre du festival de 31 Notes d’été, en partenariat avec l’Espace Jeune de Villemur-sur-Tarn et la Résidence autonomie Les Magnolias.

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

9h30 – Balade botanique accompagnée par un animateur de Nature en Occitanie

Venez découvrir les éléments paysagers de la crête de Cambourel, sa flore et ses arbres remarquables et profiter d’un petit tour le long de la rivière pour y découvrir la flore aquatique du Tarn.

RDV : Parking du Cimetière – Avenue du cimetière – 31340 Villemur-sur-Tarn

Durée : 2h30

Jauge : Jusqu’à 25 personnes

15h & 16h – Visite commentée de l’exposition « Notre biodiversité s’affiche » : la faune et la flore et l’histoire de la rivière Tarn

Découvrez la faune et la flore en Valaigo, l’histoire de la rivière Tarn et de ses aménagements

RDV : Greniers du Roy – 6 Rue de l’Hospice – 31340 Villemur-sur-Tarn

Durée :30 min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

16h30 – Visite guidée de Villemur « L’histoire mouvementée et mémorielle de la cité avec sa rivière »

Une cité de caractère idéalement blottie entre la rivière et son coteau, son histoire au fil de l’eau… racontée par un guide-conférencier de l’Office de tourisme.

RDV : Office de tourisme – 2 place Charles Ourgaut – 31340 Villemur-sur-Tarn

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 40 personnes

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE À PARTIR DE 19H

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

Place Charles Ourgaut 31340 Villemur-sur-tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bienvenue@tourismehg.com »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/filibustersfanfare »}, {« data »: {« author »: « Filibusters Fanfare », « cache_age »: 86400, « description »: « Live 2020 : Place de la Trinitu00e9, Toulousennwww.filibusters.fr », « type »: « video », « title »: « Filibusters : La Malanga », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CA8ZvH7D7EQ/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CA8ZvH7D7EQ », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCiG5HIKRMdAhhVvxMwuWw8Q », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=CA8ZvH7D7EQ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/ensembleaboutdesouffle »}, {« data »: {« author »: « Ensemble u00c0 bout de souffle », « cache_age »: 86400, « description »: « »ALLONS ! » est un hommage vibrant et fougueux u00e0 la Libertu00e9, ou00f9 musiques et thu00e9u00e2tre fusionnent pour cu00e9lu00e9brer les aspirations universelles du peuple franu00e7ais au Siu00e8cle des Lumiu00e8resu2026nnProduit par lu2019Ensemble vocal et instrumental « u00c0 Bout de Souffle »nCoproduction et ru00e9sidence de cru00e9ation u00e0 Odyssud, scu00e8ne conventionnu00e9e de la ville de Blagnac.nnScu00e9nario et mise en scu00e8ne : Patrick AbejeannArrangements et direction musicale : Stu00e9phane DelincaknCostumes : SohutanCru00e9ation lumiu00e8re : Etienne DelortnnAvecnSoprano solo : Cu00e9line Laborie nComu00e9dienne ru00e9citante : Ondine NimalnEnsemble instrumental : nAccordu00e9on : Gru00e9gory Daltin nClarinettes : Camille Humeau Artichaut nPercussions : Florent TisseyrenChu0153ur u00c0 Bout De Souffle : 40 chanteursnnTeaser extrait de la repru00e9sentation u00e0 Odyssud-Spectacles u00e0 Blagnac le 27 septembre 2021.nnRu00e9alisation vidu00e9o : Greg Lamazu00e8res », « type »: « video », « title »: « Teaser « ALLONS ! Libertu00e9, Que tout mortel te rende hommage… » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/LFb9laRvyCU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=LFb9laRvyCU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC-NWXeuVNCqJgNKJA55Llyg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=LFb9laRvyCU&feature=youtu.be »}, {« link »: « mailto:bienvenue@tourismehg.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T09:30:00+02:00 – 2023-08-04T12:00:00+02:00

2023-08-04T21:00:00+02:00 – 2023-08-04T22:15:00+02:00

© Fabrice Roque