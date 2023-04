Marché Alimentaire et Fleurs Place Jocteur Place Charles Jocteur Corbas Catégories d’Évènement: Corbas

Rhône

Marché Alimentaire et Fleurs Place Jocteur Place Charles Jocteur, 1 janvier 2023, Corbas. Produits : producteur, primeur, charcutier, poissonnier, vendeur de pizzas , fleuriste… (4 à 7 commerçants)..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place Charles Jocteur

Corbas 69960 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Products: producer, greengrocer, pork butcher, fishmonger, pizza seller, florist… (4 to 7 traders). Productos: productor, verdulero, carnicero, pescadero, pizzero, florista, etc. (4 a 7 comerciantes). Produkte: Erzeuger, Gemüsehändler, Metzger, Fischhändler, Pizzaverkäufer , Blumenhändler… (4 bis 7 Händler). Mise à jour le 2015-03-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Corbas, Rhône Autres Lieu Place Charles Jocteur Adresse Place Charles Jocteur Ville Corbas Departement Rhône Lieu Ville Place Charles Jocteur Corbas

Place Charles Jocteur Corbas Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbas/

Marché Alimentaire et Fleurs Place Jocteur Place Charles Jocteur 2023-01-01 was last modified: by Marché Alimentaire et Fleurs Place Jocteur Place Charles Jocteur Place Charles Jocteur 1 janvier 2023 Place Charles Jocteur Corbas

Corbas Rhône