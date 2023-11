LE GRAND VILLAGE DE SAINT-NICOLAS PLACE CHARLES III Nancy, 24 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Le Grand Village de Saint Nicolas : Une Féérie Hivernale au Coeur de la Ville !

Préparez-vous à vivre une expérience magique qui éclairera vos coeurs et illuminera la saison festive.

Le vendredi 24 novembre 2024 marquera un moment mémorable avec l’inauguration tant attendue du Grand Village de Saint Nicolas. Dès 17h30, la place Charles III se métamorphosera en un royaume enchanté, invitant petits et grands à plonger dans l’atmosphère chaleureuse et féerique de Noël.

Ce village éphémère est conçu pour capturer l’esprit festif de la saison avec ses chalets pittoresques, débordant de trésors artisanaux, de délices culinaires et de surprises uniques !

Mais ce n’est pas tout ! Attendez-vous à être émerveillés par les spectacles en direct, les animations pour petits et grands, et bien sûr, la présence du Saint Patron en personne. Saint Nicolas vous enchantera de sa présence bienveillante, apportant joie, sourires et l’esprit de partage.

Venez créer des souvenirs précieux dans cette ambiance magique qui ne manquera pas de réchauffer vos cœurs !

—

La restauration reste ouverte une heure après la fermeture des chalets. Tout public

Lundi 2023-11-24 12:00:00 fin : 2023-12-30 20:00:00. .

PLACE CHARLES III

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Le Grand Village de Saint Nicolas: A winter wonderland in the heart of the city!

Get ready for a magical experience that will light up your hearts and brighten up the festive season.

Friday, November 24, 2024 will mark a memorable moment with the long-awaited inauguration of the Grand Village de Saint Nicolas. From 5.30pm onwards, Place Charles III will be transformed into an enchanted kingdom, inviting young and old alike to immerse themselves in the warm and magical atmosphere of Christmas.

This ephemeral village is designed to capture the festive spirit of the season with its picturesque chalets, overflowing with handcrafted treasures, culinary delights and unique surprises!

But that’s not all! Expect to be amazed by live shows, entertainment for young and old, and of course, the presence of the Patron Saint himself. Saint Nicolas will enchant you with his benevolent presence, bringing joy, smiles and the spirit of sharing.

Come and create precious memories in this magical atmosphere that’s sure to warm your heart!

—

Catering remains open one hour after chalets close

El Gran Pueblo de San Nicolás: ¡un paraíso invernal en el corazón de la ciudad!

Prepárese para una experiencia mágica que iluminará sus corazones y alegrará las fiestas.

El viernes 24 de noviembre de 2024 marcará un momento memorable con la esperada inauguración de la Gran Aldea de San Nicolás. A partir de las 17.30 h, la plaza Carlos III se transformará en un reino encantado que invitará a grandes y pequeños a sumergirse en el ambiente cálido y mágico de la Navidad.

Este pueblo efímero está diseñado para capturar el espíritu festivo de la temporada, con sus pintorescos chalets rebosantes de tesoros artesanales, delicias culinarias y sorpresas únicas

Pero eso no es todo Déjese sorprender por los espectáculos en directo, las animaciones para grandes y pequeños y, por supuesto, la presencia del mismísimo Santo Patrón. San Nicolás le encantará con su benévola presencia, aportando alegría, sonrisas y el espíritu de compartir.

Venga y cree recuerdos preciosos en este ambiente mágico que seguro que le alegrará el corazón

—

El servicio de catering permanece abierto una hora después del cierre de los chalés

Das große Dorf des Heiligen Nikolaus: Ein Wintermärchen im Herzen der Stadt!

Bereiten Sie sich auf ein magisches Erlebnis vor, das Ihre Herzen erleuchten und die festliche Jahreszeit erhellen wird.

Freitag, der 24. November 2024, wird ein denkwürdiger Moment sein, wenn das lang ersehnte Nikolausdorf eingeweiht wird. Ab 17:30 Uhr wird sich der Place Charles III in ein verzaubertes Königreich verwandeln und Groß und Klein dazu einladen, in die warme und märchenhafte Atmosphäre der Weihnachtszeit einzutauchen.

Dieses vergängliche Dorf wurde entworfen, um die festliche Stimmung der Jahreszeit mit seinen malerischen Hütten einzufangen, die vor handgefertigten Schätzen, kulinarischen Köstlichkeiten und einzigartigen Überraschungen überquellen!

Aber das ist noch nicht alles! Erwarten Sie ein Staunen über die Live-Shows, die Unterhaltung für Groß und Klein und natürlich die Anwesenheit des Schutzpatrons höchstpersönlich. Saint Nicolas wird Sie mit seiner wohlwollenden Präsenz verzaubern und Freude, Lächeln und den Geist des Teilens mit sich bringen.

Schaffen Sie wertvolle Erinnerungen in dieser magischen Atmosphäre, die Ihr Herz erwärmen wird!

—

Die Gastronomie bleibt eine Stunde nach Schließung der Hütten geöffnet

