Les Estivales du Pré-Bocage : Contes : « Sacré Guillaume ! » à Villers-Bocage Place Charles de Gaulle Villers-Bocage, 9 août 2023, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

Durant tout l’été, en juillet et en août, Les Estivales du Pré-Bocage font leur grand retour !

Musique, danse, théâtre, cirque, arts de rue, faites une pause spectaculaire ! Retrouvez les jours de marchés de Villers-Bocage (le mercredi matin) et d’Aunay-sur-Odon (le samedi matin), à partir de 11h, les artistes qui animeront votre matinée.

Aujourd’hui à Villers-Bocage, retrouvez « Sacré Guillaume ! » Une plongée contée dans l’histoire de Guillaume le Conquérant, chevalier normand devenu roi d’Angleterre. Une histoire à la frontière entre deux pays, comme celle de notre conteur qui mêle la destinée du duc de Normandie à des contes de la tradition burkinabè. Un regard métissé sur l’épopée du plus célèbre des Normands..

2023-08-09 11:00:00 fin : 2023-08-09 12:00:00. .

Place Charles de Gaulle

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



All summer long, in July and August, Les Estivales du Pré-Bocage are back!

Music, dance, theater, circus, street arts, take a spectacular break! Join us on market days in Villers-Bocage (Wednesday mornings) and Aunay-sur-Odon (Saturday mornings), from 11 a.m. onwards, to discover the artists who will enliven your morning.

Today in Villers-Bocage, enjoy « Sacré Guillaume! » A storytelling plunge into the history of William the Conqueror, Norman knight turned king of England. A story on the border between two countries, like that of our storyteller who blends the destiny of the Duke of Normandy with tales from the Burkinabe tradition. A cross-cultural look at the epic of the most famous of Normans.

Durante todo el verano, en julio y agosto, ¡vuelven Les Estivales du Pré-Bocage!

Música, danza, teatro, circo, artes de calle, ¡tómese un respiro espectacular! Los días de mercado en Villers-Bocage (miércoles por la mañana) y Aunay-sur-Odon (sábados por la mañana), a partir de las 11:00 h, podrá conocer a los artistas que le amenizarán la mañana.

Hoy en Villers-Bocage, descubra el « Sacré Guillaume » Una inmersión narrativa en la historia de Guillermo el Conquistador, caballero normando convertido en Rey de Inglaterra. Una historia a caballo entre dos países, como la de nuestro narrador, que mezcla el destino del Duque de Normandía con cuentos tradicionales de Burkina Faso. Una mirada transcultural a la epopeya del normando más famoso.

Den ganzen Sommer über, im Juli und August, feiern Les Estivales du Pré-Bocage ihr großes Comeback!

Musik, Tanz, Theater, Zirkus, Straßenkunst – gönnen Sie sich eine spektakuläre Pause! An den Markttagen in Villers-Bocage (mittwochs vormittags) und Aunay-sur-Odon (samstags vormittags) finden Sie ab 11 Uhr die Künstler, die Ihren Vormittag gestalten werden.

Heute in Villers-Bocage finden Sie « Sacré Guillaume! » Ein erzählter Einblick in die Geschichte von Wilhelm dem Eroberer, einem normannischen Ritter, der König von England wurde. Eine Geschichte an der Grenze zwischen zwei Ländern, wie die unseres Erzählers, der das Schicksal des Herzogs der Normandie mit Märchen aus der burkinischen Tradition vermischt. Ein gemischter Blick auf das Epos des berühmtesten Normannen.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche