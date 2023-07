Les Estivales du Pré-Bocage : Spectacle de haute voltige « Beethoven Métalo Vivace » à Villers-Bocage Place Charles de Gaulle Villers-Bocage, 26 juillet 2023, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

Durant tout l’été, en juillet et en août, Les Estivales du Pré-Bocage font leur grand retour !

Musique, danse, théâtre, cirque, arts de rue, faites une pause spectaculaire ! Retrouvez les jours de marchés de Villers-Bocage (le mercredi matin) et d’Aunay-sur-Odon (le samedi matin), à partir de 11h, les artistes qui animeront votre matinée.

Aujourd’hui à Villers-Bocage, retrouvez un spectacle de haute voltige Beethoven rime avec Van Halen. Suspendu par la taille ou par les pieds, la tête à l’envers le long d’une corde lisse un acrobate iconoclaste revisite la 9e symphonie de Beethoven à la guitare électrique : Ludwig version Métal !

À la manière d’un guitar hero, il tricote des riffs virtuoses tête en bas et guitare électrique à la main et fait de Beethoven une véritable star du rock. Un spectacle de haute voltige où acrobaties aériennes côtoient humour et amour de la musique..

2023-07-26 11:00:00 fin : 2023-07-26 12:00:00. .

Place Charles de Gaulle

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



All summer long, in July and August, Les Estivales du Pré-Bocage are back!

Music, dance, theater, circus, street arts, take a spectacular break! Join us on market days in Villers-Bocage (Wednesday mornings) and Aunay-sur-Odon (Saturday mornings), from 11 a.m. onwards, to discover the artists who will enliven your morning.

Today in Villers-Bocage, enjoy a high-flying show Beethoven rhymes with Van Halen. Suspended by the waist or by the feet, head upside down along a smooth rope, an iconoclastic acrobat revisits Beethoven?s 9th symphony on electric guitar: Ludwig version Métal!

Like a guitar hero, he knits virtuoso riffs head down and electric guitar in hand, turning Beethoven into a veritable rock star. A high-flying show that combines aerial acrobatics with humor and a love of music.

Durante todo el verano, en julio y agosto, ¡vuelven Les Estivales du Pré-Bocage!

Música, danza, teatro, circo, artes de calle, ¡tómese un respiro espectacular! Los días de mercado en Villers-Bocage (miércoles por la mañana) y Aunay-sur-Odon (sábados por la mañana), a partir de las 11 h, podrá conocer a los artistas que le amenizarán la mañana.

Hoy en Villers-Bocage, disfrute de un espectáculo de altos vuelos Beethoven rima con Van Halen. Suspendido por la cintura o por los pies, con la cabeza boca abajo a lo largo de una cuerda lisa, un acróbata iconoclasta revisita la 9ª sinfonía de Beethoven con guitarra eléctrica: ¡Ludwig versión Métal!

Como un guitar hero, teje virtuosos riffs cabeza abajo y guitarra eléctrica en mano, convirtiendo a Beethoven en una auténtica estrella del rock. Un espectáculo de altos vuelos que combina acrobacias aéreas con humor y amor por la música.

Den ganzen Sommer über, im Juli und August, feiern Les Estivales du Pré-Bocage ihr großes Comeback!

Musik, Tanz, Theater, Zirkus, Straßenkunst – gönnen Sie sich eine spektakuläre Pause! An den Markttagen in Villers-Bocage (mittwochs vormittags) und Aunay-sur-Odon (samstags vormittags) finden Sie ab 11 Uhr die Künstler, die Ihren Vormittag gestalten werden.

Heute finden Sie in Villers-Bocage eine Hochleistungsshow Beethoven reimt sich auf Van Halen. Ein ikonoklastischer Akrobat hängt an der Taille oder an den Füßen, den Kopf verkehrt herum an einem glatten Seil und interpretiert Beethovens 9. Symphonie auf der elektrischen Gitarre neu: Ludwig in der Metal-Version!

Wie ein Gitarrenheld strickt er kopfüber und mit der E-Gitarre in der Hand virtuose Riffs und macht aus Beethoven einen echten Rockstar. Eine Hochleistungsshow, in der Luftakrobatik, Humor und die Liebe zur Musik aufeinandertreffen.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche