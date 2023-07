Les Estivales du Pré-Bocage : Spectacle de cirque T’emmêle pas à Villers-Bocage Place Charles de Gaulle Villers-Bocage, 19 juillet 2023, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

Durant tout l’été, en juillet et en août, Les Estivales du Pré-Bocage font leur grand retour !

Musique, danse, théâtre, cirque, arts de rue, faites une pause spectaculaire ! Retrouvez les jours de marchés de Villers-Bocage (le mercredi matin) et d’Aunay-sur-Odon (le samedi matin), à partir de 11h, les artistes qui animeront votre matinée.

Aujourd’hui à Villers-Bocage, retrouvez un spectacle de cirque dans lequel les prouesses d’acrobatie et de jonglerie se mêlent à la danse, au théâtre, au mime et au music-hall. Le tout abordé de manière clownesque et décalée. C’est au rythme de la musique et des numéros que cette petite blonde, aussi maniaque que peste qui quand elle n’est pas emportée par sa bêtise et son amusement tente de maintenir le spectacle à flot, et ce grand barbu passionné mais pataud, ayant une capacité de concentration très limitée, mèneront ce spectacle à bon port….

2023-07-19 11:00:00 fin : 2023-07-19 12:00:00. .

Place Charles de Gaulle

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



All summer long, in July and August, Les Estivales du Pré-Bocage are back!

Music, dance, theater, circus, street arts, take a spectacular break! Join us on market days in Villers-Bocage (Wednesday mornings) and Aunay-sur-Odon (Saturday mornings), from 11 a.m. onwards, to discover the artists who will enliven your morning.

Today in Villers-Bocage, enjoy a circus show in which acrobatics and juggling mingle with dance, theater, mime and music hall. All approached in a clownish, offbeat way. To the rhythm of the music and the acts, this little blonde, as maniacal as she is pest, who when she’s not carried away by her stupidity and amusement tries to keep the show afloat, and this big bearded man, passionate but clumsy, with a very limited capacity for concentration, will lead this show to its destination?

Durante todo el verano, en julio y agosto, ¡vuelven Les Estivales du Pré-Bocage!

Música, danza, teatro, circo, artes de calle, ¡tómese un respiro espectacular! Los días de mercado en Villers-Bocage (miércoles por la mañana) y Aunay-sur-Odon (sábados por la mañana), a partir de las 11 h, podrá conocer a los artistas que le amenizarán la mañana.

Hoy en Villers-Bocage, disfrute de un espectáculo circense en el que acrobacias y malabares se mezclan con danza, teatro, mimo y music hall. Todo ello planteado de forma payasa y desenfadada. Al ritmo de la música y los números, esta rubita, tan maniática como pesada, que cuando no se deja llevar por su estupidez y diversión intenta mantener el espectáculo a flote, y este hombretón barbudo, apasionado pero torpe, con una capacidad de concentración muy limitada, llevarán el espectáculo a buen puerto..

Den ganzen Sommer über, im Juli und August, feiern Les Estivales du Pré-Bocage ihr großes Comeback!

Musik, Tanz, Theater, Zirkus, Straßenkunst – gönnen Sie sich eine spektakuläre Pause! An den Markttagen in Villers-Bocage (mittwochs vormittags) und Aunay-sur-Odon (samstags vormittags) finden Sie ab 11 Uhr die Künstler, die Ihren Vormittag gestalten werden.

In Villers-Bocage erwartet Sie heute eine Zirkusvorstellung, in der sich akrobatische und jonglatorische Meisterleistungen mit Tanz, Theater, Pantomime und Music Hall vermischen. Das Ganze wird auf clowneske und schräge Weise dargestellt. Im Rhythmus der Musik und der Nummern werden die kleine Blondine, die ebenso manisch wie zickig ist und die, wenn sie nicht gerade von ihrer Dummheit und ihrem Spaß mitgerissen wird, versucht, die Show über Wasser zu halten, und der große bärtige Mann, der leidenschaftlich, aber unbeholfen ist und eine sehr begrenzte Konzentrationsfähigkeit hat, die Show zu einem guten Ende führen

