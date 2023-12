Marché de Noël Place Charles de Gaulle Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy Marché de Noël Place Charles de Gaulle Vichy, 1 décembre 2023, Vichy. Vichy,Allier Chorales / Saynètes de Noël / Crèche vivante / Clown en déambulation / Animation d’une école de danse /Groupe folklorique Vichy et ses Sources / Nocturne vendredi Patrick Fradin , samedi Groupe Atouva.

2023-12-08 10:00:00 fin : 2023-12-08 18:30:00. .

Place Charles de Gaulle

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Choirs / Christmas sketches / Living nativity scene / Wandering clowns / Dance school entertainment / Vichy et ses Sources folk group / Nocturne Friday Patrick Fradin , Saturday Groupe Atouva Coros / Sketches navideños / Pesebre viviente / Payasos errantes / Animación de la escuela de danza / Grupo folclórico Vichy et ses Sources / Animación del viernes por la noche a cargo de Patrick Fradin , Animación del sábado a cargo del Groupe Atouva Chöre / Weihnachtsszenen / Lebende Krippe / Clowns auf Wanderschaft / Animation einer Tanzschule / Folkloregruppe Vichy et ses Sources / Nocturne am Freitag Patrick Fradin , Samstag Groupe Atouva

