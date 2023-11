Patinoire et manèges sur la place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle Vichy, 23 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Patinoire synthétique de 300m² avec ses chalets gourmands et leur terrasse, ainsi que des manèges pour toute la famille.

Du jeudi 23 novembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024.

2023-11-23 fin : 2023-01-07 . .

Place Charles de Gaulle

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



300m² synthetic ice rink with gourmet chalets and terrace, plus rides for the whole family.

From Thursday, November 23, 2023 to Sunday, January 7, 2024

Pista de hielo sintético de 300 m² con chalés gastronómicos y terraza, además de atracciones para toda la familia.

Del jueves 23 de noviembre de 2023 al domingo 7 de enero de 2024

300 m² große synthetische Eisbahn mit Schlemmerhütten und Terrasse sowie Fahrgeschäften für die ganze Familie.

Von Donnerstag, dem 23. November 2023 bis Sonntag, dem 7. Januar 2024

Mise à jour le 2023-11-22 par Vichy Destinations