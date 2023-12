Marché de noël : Trun Place Charles de Gaulle Trun, 16 décembre 2023, Trun.

Trun Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:00:00

fin : 2023-12-16 13:00:00

Après une visite aux exposants, profitez des animations pour les petits et les grands, ou des douceurs sucrées et salées à emporter !

Artisanat, produit locaux, calèche, père Noël….

Place Charles de Gaulle Salle des fêtes

Trun 61160 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par Argentan Intercom