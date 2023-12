SAINT NICOLAS – DÉFILÉ GOURMANDISES Place Charles de Gaulle Toul, 1 décembre 2023, Toul.

Toul,Meurthe-et-Moselle

Le Saint Patron des Lorrains, chargé de gourmandes friandises

fait son grand retour à Toul, le dimanche 3 décembre 2023

Chars, fanfares, troupes de rues défileront, sous le signe des « Gourmandises », dans les rues du centre-ville de Toul depuis la rue Thiers (gare routière) jusqu’à la cathédrale Saint Etienne où, après la remise des clés de la Ville à Saint Nicolas, un grand feu d’artifice sera tiré.

Saint Nicolas vous invite à l’issue des festivités à son stand photo, parvis de la cathédrale, pour immortaliser en image un moment de partage aussi rare que précieux autour d’un jus de pomme chaud.

Et enfin pour prolonger le plaisir, le Centre Socio-Culturel programme un après-midi récréatif (ateliers, gourmandises, déambulations…), à la salle de l’Arsenal, le mercredi 6 décembre, à partir de 14h.

Défilé de Saint Nicolas sur le thème des gourmandises

Dimanche 3 décembre 2023

Départ à 17h de la gare routière

Arrivée autour de 18h15 à la Cathédrale Saint-Etienne

Le parcours : Cours Raymond Poincaré / rue Thiers / rue Gambetta / rue De Lattre de Tassigny / Place des Trois Evêchés /rue Docteur Chapuis /rue Michâtel / rue De Rigny / Parvis de la Cathédrale.. Tout public

Place Charles de Gaulle

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Patron Saint of Lorraine, laden with gourmet treats

returns to Toul on Sunday December 3, 2023

Chars, brass bands and street troupes will parade through the streets of Toul town center, from rue Thiers (bus station) to Saint Etienne Cathedral, where, after Saint Nicolas has been presented with the keys to the town, a grand fireworks display will take place.

At the end of the festivities, Saint Nicolas invites you to visit his photo booth in front of the cathedral, to immortalize a rare and precious moment of sharing over a hot apple juice.

And finally, to prolong the pleasure, the Centre Socio-Culturel is planning an afternoon of entertainment (workshops, treats, strolls…), at the Salle de l’Arsenal, on Wednesday December 6, starting at 2pm.

Saint Nicolas parade on the theme of delicacies

Sunday, December 3, 2023

Departure at 5pm from the bus station

Arrival around 6:15pm at Saint-Etienne Cathedral

The route: Cours Raymond Poincaré / rue Thiers / rue Gambetta / rue De Lattre de Tassigny / Place des Trois Evêchés /rue Docteur Chapuis /rue Michâtel / rue De Rigny / Parvis de la Cathédrale.

La Patrona de Lorena, cargada de sabrosos manjares

vuelve a Toul el domingo 3 de diciembre de 2023

Carrozas, bandas de música y comparsas pasearán por las calles del centro de Toul, desde la calle Thiers (estación de autobuses) hasta la catedral de Saint Etienne, donde, tras la entrega de las llaves de la ciudad a San Nicolás, tendrá lugar un gran espectáculo de fuegos artificiales.

Al final de los festejos, San Nicolás le invita a visitar su puesto fotográfico frente a la catedral para capturar un raro y precioso momento de convivencia mientras se toma un zumo de manzana caliente.

Por último, para prolongar la diversión, el Centro Sociocultural ha previsto una tarde de animación (talleres, golosinas, paseos, etc.) en la Salle de l’Arsenal el miércoles 6 de diciembre, a partir de las 14.00 horas.

Desfile de San Nicolás sobre el tema de los manjares

Domingo 3 de diciembre de 2023

Salida a las 17:00 h de la estación de autobuses

Llegada hacia las 18.15 h a la catedral de Saint-Etienne

Recorrido: Cours Raymond Poincaré / rue Thiers / rue Gambetta / rue De Lattre de Tassigny / Place des Trois Evêchés /rue Docteur Chapuis /rue Michâtel / rue De Rigny / Parvis de la Cathédrale.

Der Schutzpatron der Lothringer, beladen mit leckeren Süßigkeiten

kehrt am Sonntag, dem 3. Dezember 2023, nach Toul zurück

Wagen, Fanfaren und Straßentruppen werden unter dem Motto « Gourmandises » durch die Straßen der Innenstadt von Toul ziehen, von der Rue Thiers (Busbahnhof) bis zur Kathedrale Saint Etienne, wo nach der Übergabe der Schlüssel der Stadt an Saint Nicolas ein großes Feuerwerk gezündet wird.

Der Heilige Nikolaus lädt Sie nach den Feierlichkeiten zu seinem Fotostand auf dem Vorplatz der Kathedrale ein, um diesen seltenen und kostbaren Moment des Teilens bei einem heißen Apfelsaft auf Bildern festzuhalten.

Um das Vergnügen zu verlängern, veranstaltet das Centre Socio-Culturel am Mittwoch, den 6. Dezember ab 14 Uhr im Saal des Arsenals einen Freizeitnachmittag (Workshops, Leckereien, Umzüge…).

Nikolausumzug mit dem Thema « Leckereien »

Sonntag, den 3. Dezember 2023

Abfahrt um 17 Uhr am Busbahnhof

Ankunft um 18.15 Uhr an der Kathedrale Saint-Etienne

Die Route: Cours Raymond Poincaré / Rue Thiers / Rue Gambetta / Rue De Lattre de Tassigny / Place des Trois Evêchés / Rue Docteur Chapuis / Rue Michâtel / Rue De Rigny / Vorplatz der Kathedrale.

