Marché traditionnel et présence du Père-Noël Place Charles de Gaulle Saint-Maurice-de-Beynost, 16 décembre 2023, Saint-Maurice-de-Beynost.

Saint-Maurice-de-Beynost,Ain

Le marché traditionnel de St Maurice de Beynost accueillera le Père Noël et proposera des animations festives!

Des tours de calèche seront proposés aux jeunes mauriciens. Alors rejoignez-nous vite ! On vous attend ….

2023-12-16 08:00:00 fin : 2023-12-16 12:00:00. .

Place Charles de Gaulle

Saint-Maurice-de-Beynost 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The traditional market in St Maurice de Beynost will welcome Santa Claus and offer festive entertainment!

Carriage rides for young Mauritians. So come and join us! We look forward to seeing you …

El mercado tradicional de St Maurice de Beynost dará la bienvenida a Papá Noel y ofrecerá espectáculos festivos

Los jóvenes mauricianos podrán pasear en carruaje. Venga a visitarnos Le esperamos …

Der traditionelle Markt in St Maurice de Beynost wird den Weihnachtsmann empfangen und festliche Animationen anbieten!

Für die jungen Mauritianer werden Kutschfahrten angeboten. Schließen Sie sich uns an! Wir erwarten Sie …

Mise à jour le 2023-11-03 par Dombes Côtière Tourisme