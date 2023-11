Spectacle son et lumière Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère, 21 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Découvrez un mapping directement projeté sur la tour Jacquemart.

Un spectacle à ne pas manquer pour petits et grands !.

2023-12-21 fin : 2023-12-23 . .

Place Charles de Gaulle Tour Jacquemart

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover a mapping directly projected onto the Jacquemart Tower.

A show not to be missed by young and old alike!

Descubra un mapping proyectado directamente sobre la Torre Jacquemart.

Un espectáculo imperdible para grandes y pequeños

Entdecken Sie ein Mapping, das direkt auf den Jacquemart-Turm projiziert wird.

Ein Spektakel für Groß und Klein, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Mise à jour le 2023-11-20 par Valence Romans Tourisme