Décrypt’ Infos Place Charles de Gaulle Retournac, 25 novembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Vien apprendre en compagnie d’Antoine Desvoivre, journaliste de l’association « Tout va bien »..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

Place Charles de Gaulle Salle Dorcas – Mairie Yssingeaux

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and learn in the company of Antoine Desvoivre, journalist with the « Tout va bien » association.

Venga a aprender con Antoine Desvoivre, periodista de la asociación « Tout va bien ».

Vien lernen in Begleitung von Antoine Desvoivre, Journalist bei der Organisation « Tout va bien ».

Mise à jour le 2023-10-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire