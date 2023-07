MARCHÉ DE PRE EN PAIL SAINT SAMSON Place Charles de Gaulle Pré-en-Pail-Saint-Samson, 15 juillet 2023, Pré-en-Pail-Saint-Samson.

Pré-en-Pail-Saint-Samson,Mayenne

Chaque semaine, faites le plein de produits frais et locaux, retrouvez les producteurs sur le marché de Pré-en-Pail-Saint-Samson.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 12:00:00. .

Place Charles de Gaulle

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire



Every week, fill up with fresh and local products, find the producers on the market of Pré-en-Pail-Saint-Samson

Cada semana, llénese de productos frescos y locales, encuentre a los productores en el mercado de Pré-en-Pail-Saint-Samson

Tanken Sie jede Woche frische und lokale Produkte, finden Sie die Produzenten auf dem Markt von Pré-en-Pail-Saint-Samson

Mise à jour le 2023-05-16 par eSPRIT Pays de la Loire