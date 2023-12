Marché de producteurs locaux Place Charles de GAULLE Pineuilh, 6 décembre 2023 08:00, Pineuilh.

Pineuilh,Gironde

Nouveau rendez-vous du mercredi matin à Pineuilh.

A partir du mercredi 9 août, la commune de Pineuilh accueillera un marché hebdomadaire sur la place Charles de Gaulle, face à la mairie. 1 maraîcher et 1 fromager-charcutier vous présenteront leurs produits.

Tous les mercredi de l’année de 8h à 12h..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 12:00:00

Place Charles de GAULLE Place du Général Charles de GAULLE

Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



New Wednesday morning market in Pineuilh.

From Wednesday August 9, Pineuilh will host a weekly market in the Place Charles de Gaulle, opposite the town hall. 1 market gardener and 1 cheese and sausage maker will present their products.

Every Wednesday from 8am to 12pm.

Nuevo mercado matinal de los miércoles en Pineuilh.

A partir del miércoles 9 de agosto, Pineuilh acogerá un mercado semanal en la plaza Charles de Gaulle, frente al ayuntamiento. un hortelano y un carnicero venderán sus productos.

Todos los miércoles de 8.00 a 12.00 h.

Neuer Termin am Mittwochmorgen in Pineuilh.

Ab Mittwoch, dem 9. August, wird es in der Gemeinde Pineuilh einen Wochenmarkt auf dem Place Charles de Gaulle gegenüber dem Rathaus geben. 1 Gemüsebauer und 1 Käse- und Fleischhändler werden Ihnen ihre Produkte vorstellen.

Das ganze Jahr über jeden Mittwoch von 8 bis 12 Uhr.

