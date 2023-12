MARCHÉ HEBDOMADAIRE A MORANNES Place Charles de Gaulle Morannes sur Sarthe-Daumeray, 1 janvier 2024, Morannes sur Sarthe-Daumeray.

Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:30:00

fin : 2024-12-31 13:00:00

Venez flâner sur le marché de Morannes et rencontrer les producteurs locaux !.

Vous aimez les étals colorés des marchés ? Rencontrer les producteurs locaux ? Découvrir les produits du terroir pour concocter de bons petits plats ? Venez flâner au marché de Morannes, qui se tient le jeudi matin !

Situé Place Charles de Gaulle, devant la mairie, le marché du jeudi matin est prisé par les habitants, hiver comme été. De 8h à 13h, nos producteurs et commerçants vous proposent de nombreux produits sur leurs étals : fromages, charcuterie, fruits et légumes, mais aussi vêtements, et accessoires…

Pour y accéder, vous pouvez stationner sur le parking de l’église ou dans la Grande Rue principale traversant le bourg.

Place Charles de Gaulle

Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-11-29 par eSPRIT Pays de la Loire